Podia ter escolhido outra data qualquer, mas esta bate certo com os dias que agora decorrem. Aliás, o livro é pródigo em datas: Os Beatles e a Censura em Portugal, da autoria de Abel Soares da Rosa, um documento interessantíssimo, todo ele carregado de mais documentos. No dia 5 de janeiro de 1965, a Comissão de Exame e Classificação de Espetáculos, o sinistro SNI, envia para a Rank, produtora responsável pelo filme dos Beatles A Hard Day’s Night – que levava o título em português de Os 4 Cabeleiras do Após-Calypso –, uma notificação levantando a suspensão da película, que tivera a sua estreia marcada para o Cinema São Jorge, tendo sido depois retirada sem justificação.

O levantamento da suspensão podia ser um sinal positivo, mas não era, em absoluto, uma boa notícia. “É possível constatar”, escreve Abel Soares da Rosa, “que o responsável da Rank, Edgar Branco, executa um braço-de-ferro com a censura através de uma argumentação eficaz e corajosa, um autêntico exercício de liberdade de expressão em pleno salazarismo”. O_SNI não perdera o seu tempo. Para começar, identificara a película como para maiores de 17 anos, reduzindo drasticamente o espetro dos eventuais espetadores. Em seguida dedicou-se ao corte puro e simples de nacos inteiros do filme, sobretudo nas cenas em que o público reagia ao ouvir tocar os Fab Four de Liverpool, usando o argumento ridículo “atitudes descompostas e esgares”.

