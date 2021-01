Ativistas da autoproclamada Rede Unitária Antifascista (RUA) estão a organizar uma manifestação contra a presença da líder da Frente Nacional de França, Marine Le Pen, na campanha de André Ventura para as presidenciais de 24 de janeiro.

A manifestação contra Marine Le Pen está a ser convocada via redes sociais – ontem mesmo terá havido uma reunião promovida através da rede Zoom entre os promotores – para o próximo domingo, dia 10 de janeiro.

A campanha de André Ventura tem prevista para dia 10 de janeiro uma ação conjunta do candidato do Chega com a líder da Frente Nacional francesa.

Além de Marine Le Pen, André Ventura conta também ter a presença do líder da Liga Norte italiana, Matteo Salvini, no seu programa de campanha para as eleições presidenciais.

Entretanto, depois do último debate televisivo no âmbito da campanha para as eleições de dia 24, que contou com a presença de André Ventura frente ao candidato do PCP, João Ferreira – e que ficou marcado pelo atropelo constante entre os dois –, tem vindo a ganhar corpo nas redes sociais um movimento de apoio ao candidato comunista.

A aposta deste movimento – que inclui conceituados jornalistas e comentadores da política nacional – é que João Ferreira consiga tornar-se o terceiro mais votado no escrutínio de dia 24, imediatamente a seguir ao vencedor antecipado, o recandidato Marcelo Rebelo de Sousa, e à candidata que aparece em segundo lugar em quase todas as sondagens: Ana Gomes, a socialista que conta com o apoio formal do Livre e do PAN,_mas não do PS.

Recorde-se que o líder do Chega, André Ventura, tem aparecido em quase todos os estudos sobre as intenções de voto dos portugueses no próximo ato eleitoral em terceiro lugar, mesmo muito próximo da ex-diplomata, quando não em situação de empate técnico.

Marisa Matias, a candidata do Bloco de Esquerda, que foi terceira nas presidenciais de 2016 (atrás de Marcelo e de Sampaio da Nóvoa), tem surgido em quarto lugar, e João Ferreira em quinto – com quase metade das intenções de voto atribuídas a André Ventura (veja-se estudo especial sobre as presidenciais realizado pela Eurosondagem para o semanário Nascer do SOL, edição de 24 de dezembro de 2020).