É uma daquelas surpresas em que o futebol inglês é pródigo. O Brentford, equipa de um subúrbio de Londres que joga na segunda divisão inglesa, está nas meias-finais da Taça da Liga britânica pela primeira vez na sua história, e vai enfrentar o Tottenham de José Mourinho na terça-feira, para um dérbi que não se vê todos os dias… nem todas as décadas.

A última vez que as duas equipas se enfrentaram numa liga inglesa foi na temporada de 1949-50 da segunda liga. Desde então, os dois clubes encontraram-se por três ocasiões na Taça da Liga, nos últimos 30 anos.

Nos quartos de final, o Brentford venceu o Newcastle United por uma bola a zero, e teve uma série de resultados positivos contra outras equipas da primeira liga inglesa, como o West Bromwich Albion, o Fulham, e o Southampton.

Na segunda liga, a equipa ocupa o quarto lugar, com 41 pontos, e vem de vencer três jogos seguidos. O jogo para a 23ª jornada do Championship, com o Bristol City, foi, no entanto, cancelado, devido a um surto de casos na equipa de Bristol.

Por outro lado, o Tottenham de José Mourinho parece estar a recuperar das dificuldades que sentiu nas últimas partidas, tendo vencido o Leeds United por três bolas a zero na 17ª jornada da Premier League. Com esta vitória, os Spurs puseram fim a uma série de quatro jogos na competição sem vencer.

Já na Taça da Liga, o Tottenham tem tido melhores resultados, chegando às meias-finais depois de vencer o Stoke City, por três bolas a zero, e o Chelsea de Frank Lampard, nos penáltis.

Dérbi de Manchester O Manchester United vai receber o Manchester City, para o dérbi da cidade, onde vão lutar por um lugar na final da Taça da Liga inglesa.

Há quem diga que a história tende a repetir-se, e a máxima aplica-se a este caso. Já na edição anterior da EFL Cup – que o City acabaria por vencer – as duas equipas de Manchester se enfrentaram na meia-final, tendo os citizens vencido, no agregado, por três bolas a duas.

A equipa de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva procura este ano renovar o título. No currículoo apresentam uma vitória clara contra o Arsenal, por quatro bolas a uma, nos quartos-de-final da Taça da Liga inglesa.

Pela frente, no entanto, terão os red devils, onde joga Bruno Fernandes, que, excluindo a Liga Europa, se mantêm imbatíveis há 11 jogos, contando quatro vitórias nas últimas cinco jornadas da Premier League.

O dérbi de Manchester é um dos mais marcantes do futebol inglês, e já se jogou um total de 182 vezes: 76 vitórias dos red devils, 54 do City e 53 empates.

Na calha está a possibilidade deste jogo ser cancelado, fruto do alto número de casos de coronavírus no plantel da equipa orientada por Pep Guardiola.