A Coreia do Sul enviou uma unidade naval antipirataria para o Golfo, após a apreensão de um petroleiro de bandeira sul-coreana pelo Irão, anunciou hoje o Ministério da Defesa sul-coreano.

De acordo com um comunicado, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul "ordenou de imediato o Cheonghae para as águas do estreito de Ormuz, depois de receber um relatório da apreensão do navio comercial pelo Irão".

No momento em que crescem as tensões entre o regime de Teerão e os Estados Unidos, a Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica do Irão, anunciou que apreendeu o petroleiro nas águas do Golfo, acusando-o de violar as "leis sobre o meio ambiente marinho".

O 'site' oficial da Guarda Revolucionária revelou hoje que a tripulação - de nacionalidades sul-coreanas, indonésias, vietnamitas e de Mianmar - foi detida.