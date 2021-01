Portugal registou esta segunda-feira 4.369 novos casos de covid-19 e 78 mortes provocadas pela doença, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de internamentos em 24 horas volta a disparar, estão hospitalizados mais 127 infetados.

Desde o início da pandemia, o país soma já um total acumulado de 431.623 casos de covid-19 e 7.196 óbitos. Há por esta altura 3.171 pessoas hospitalizadas, mais 127 do que ontem. Sublinhe-se que não se registava um número tão alto de camas ocupadas com infetados desde 16 de dezembro, quando estavam 3.181 pessoas internadas. Há agora 510 infetados em unidades de cuidados intensivos, mais 10 do que no dia anterior.

No que diz respeito à distribuição de casos diários pelo território nacional, 1.570 foram confirmados na região Norte, 1.437 em Lisboa e Vale do Tejo, 644 na zona Centro, 383 no Alentejo, 188 no Algarve, 89 nos Açores e 58 na Madeira.

Num total de 80.008 casos ativos, mais 2.407 do que nas 24 horas anteriores.

Segundo o boletim DGS, Mourão é o concelho que apresenta a situação mais crítica, a registar uma incidência cumulativa a 14 dias de 3.388 casos por 100 mil habitantes. Segue-se Mora, com 2.682 casos por 100 mil habitantes, e Vidigueira, com 1.942.

No entanto, há nove concelhos que não reportaram qualquer caso por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, são eles: Alcoutim, Arronches, Barrancos, Corvo, Lajes das Flores, Lajes do Pico, Nordeste, Santa Cruz das Flores e São Roque do Pico.

Em relação às mortes provocadas pelo novo vírus, 33 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 18 no Norte, 15 na zona Centro, dez no Alentejo, uma no Algarve e uma na Madeira.

Por outro lado, em 344.419 recuperados desde o início da pandemia, curaram-se mais 1.884 pessoas esta segunda-feira.

As autoridades de saúde têm agora mais 355 contactos em vigilância, em 94.749.