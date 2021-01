O novo ano trouxe uma luz ao fundo do túnel para o país com o segundo maior número de casos de covid-19. A Índia aprovou no sábado, pela primeira vez, duas vacinas contra a infeção e está a preparar uma campanha de vacinação de forma a imunizar a segunda maior população do mundo.

Uma das vacinas aprovadas para utilização de emergência é a produzida pela parceria da Universidade de Oxford e da farmacêutica AstraZeneca e a outra foi desenvolvida pela empresa indiana Bharat Biotech.

O portador das boas notícias foi o ministro da Saúde, Harsh Vardhan, que revelou ainda que o país está a tentar aprovar outras duas: a vacina russa, Sputnik-V, e a da farmacêutica indiana Zydus Cadila, ZyCoV-D, o que deixará o país com quatro vacinas aprovadas.

Uma das maiores campanhas de imunização

A notícia foi revelada no mesmo dia em que se praticou uma simulação do processo de vacinação a nível nacional para preparar os cerca de 96 mil profissionais de saúde, que praticaram a injeção com manequins.

O ministro da saúde revelou que este “aquecimento” se destina a que “a campanha de vacinação que estará para começar decorra sem problemas”.

Esta será uma das maiores campanhas de vacinação do mundo. O plano inicial prevê que pelo menos 300 milhões de pessoas receberão o medicamento até agosto, com especial atenção a profissionais de saúde, agentes da autoridade e pessoas que estejam no grupo de risco devido à sua idade ou a doenças. A Índia tem uma população de 1,35 mil milhões de pessoas.

A maior empresa mundial a nível no fabrico de vacinas, o Instituto Serum da Índia, já reservou 50 milhões de doses da vacina da AstraZeneca para este país, que serão comercializadas por 250 rupias (2,82€) para o Estado e por mil rupias (11,27€) para o mercado privado.

A Índia é o terceiro país do mundo a aprovar a vacina desta farmacêutica depois do Reino Unido e da Argentina. A “fórmula” da AstraZeneca é mais barata e fácil de utilizar do que as outras opções disponíveis no mercado, contudo, levantou algumas dúvidas entre especialistas depois de em novembro ter revelado que administrar meia dose da vacina seguida de uma dose inteira mostrava uma eficácia de 90%, mas quando administradas duas doses inteiras apenas apresentava uma taxa de sucesso de 62%.

Já a vacina produzida pela Bharat Biotech em colaboração com agências governamentais, conhecida como Covaxin, não chegou a completar o processo de testes, ficando a faltar a terceira e última fase.

No entanto, os estudos clínicos mostraram que não apresenta qualquer tipo de efeito secundário graves e possui a capacidade de produzir anticorpos para a covid-19.

A Índia é o segundo país afetado pelo coronavírus, depois dos Estados Unidos, com mais de 10,3 milhões de casos confirmados e 149.435 mortes.