Ajax, Milan, Juventus, Barcelona e Tottenham foram alguns dos clubes que Edgar Davids integrou. O internacional holandês, de origem no Suriname, vai agora tomar as rédeas do Olhanense, após a saída do técnico José Carvalho Araújo.

Foi o próprio que anunciou a sua chegada a Olhão, através das redes sociais, com a simples frase "Próximo capítulo, Olhanense".

Como treinador, Davids passou, até agora, pelo clube inglês Barnet, e pelo holandês Telstar. Agora, tem em mãos o Olhanense, que joga no Campeonato de Portugal, no Grupo H, onde arrecadou até agora 13 pontos.