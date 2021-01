A dívida pública diminuiu, em novembro, para 267.083 milhões de euros, o que representa uma quebra de 1068 milhões de euros face ao mês anterior. Os dados foram revelados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Com este valor, o endividamento público consegue assim um alívio em novembro depois de no mês anterior ter atingido o recorde de 268.140 milhões de euros. A instituição liderada por Mário Centeno revela que “esta descida refletiu, em grande medida, amortizações de títulos de dívida, no valor de 1,2 mil milhões de euros”.

Ainda segundo o banco central, os depósitos das administrações públicas registaram uma diminuição de 2 mil milhões de euros. Já a dívida pública líquida de depósitos contou com um aumento de 900 milhões de euros face ao mês anterior, para um total de 244,7 mil milhões de euros.

Recorde-se que o Governo estima, de acordo com a proposta do Orçamento do Estado para este ano, que a dívida pública seja de 134,8% do PIB. A previsão é, no entanto, mais otimista que a do Conselho de Finanças Públicas que estima os 137,6% do PIB e do Fundo Monetário Internacional (FMI) que aponta para os 137,2% do PIB.