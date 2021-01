A vacinação nos lares arranca esta segunda-feira na Casa de Idosos de São José das Matas (51 pessoas) e na Santa Casa da Misericórdia de Cardigos (61 pessoas), no concelho de Mação, distrito de Santarém.

O início do processo contará com a presença da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e da Secretária de Estado da Ação Social, Rita Mendes.