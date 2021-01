As escolas e as creches não reabriam e as crianças italianas faziam desenhos em casa. No entanto, aqueles que outrora podiam ter sido meros rabiscos ganharam um significado distinto com o primeiro período de confinamento, em vigor entre 12 e 25 de março, quando centenas de meninos e meninas desenharam cartazes e pintaram lençóis com a mensagem “Andrà tutto bene” (”Vai ficar tudo bem”), acompanhada de um arco-íris ou do contorno das mãos. Posteriormente eram pendurados nas janelas – o único acesso ao mundo para grande parte da população – ou partilhados pelos pais nas redes sociais.

Assim, além de ter constituído uma forma de ocupar o tempo, esta atividade levou a que nascesse uma mensagem de união e esperança, que havia começado a circular nas ruas de Brescia através da poesia de Luciana Landolfi, escritora e poetisa que havia pegado na esferográfica e escrito a célebre frase em post-its. A frase começou a ser difundida em folhas, cartolinas e autocolantes um pouco por todo o lado, aparecendo em locais menos esperados, como nas montras de lojas. Um dia antes do decreto do confinamento obrigatório, em Itália, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou oficialmente a existência da pandemia do novo coronavírus. O órgão previa que o número de pacientes infetados, de mortes e de países atingidos aumentaria nos dias e nas semanas seguintes. A prioridade passava pela contenção da circulação do vírus e, em território nacional, seguiu-se a mesma decisão governamental com o decreto do estado de emergência. A medida foi acolhida pelos portugueses, que a abraçaram na tentativa de transformar o início da pandemia num período de respeito pelas indicações das autoridades, mas também de compaixão.

Ainda que 2020 tenha sido considerado um ano horribilis, há quem se tenha reinventado e, apesar de todas as adversidades, chegado a bom porto através do lema “vai ficar tudo bem”, fosse ele aplicado na arte ou noutras vertentes da vida. O i dá-lhe agora a conhecer histórias de superação e solidariedade.

Amor além-fronteiras

Durante 16 meses, Sofia Rubina cuidou de Elizana como se fosse sua filha biológica. No dia 26 de setembro de 2020, escreveu na página de Facebook, amargurada: “O dia da partida chegou. Foram 16 meses e meio com muito amor, luta, muitos sorrisos, dedicação noite e dia, amei e fui amada, tive o enorme privilégio de assistir o tanto que cresceste. Vinhas muito pequenina, frágil e hoje vais uma menina feliz, que salta e canta o tempo todo com muito mais saúde. Sei que precisas de mais duas cirurgias, pelo que espero sinceramente ter concluído a missão parte I e que haja um regresso. A mãe branca fica aqui de braços abertos à tua espera”. No entanto, a mulher de 43 anos, “mãe de três filhos biológicos e de uma do coração” – Martim, de 15 anos, Matilde, de 12, Mateus de 9 e Elizana de 2 –, como se autodescreve, não imaginava que, volvidos menos de dois meses, estaria a embarcar num voo com destino à Guiné-Bissau.

