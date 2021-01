Logo nos primeiros minutos da partida, Jorge Jesus e vários jogadores do Benfica se queixavam das más condições do relvado no Estádio de São Miguel, que impediam a bola de circular normalmente e, portanto, tornavam o jogo extremamente difícil.

Aos 5 minutos, Hélder Malheiro enviou mesmo as duas equipas para o balneário. Depois da ponderação na equipa de arbitragem, bem como da proteção civil, que previu um agravamento das condições meteorológicas, o jogo foi mesmo suspenso e marcado para segunda-feira, às 17h.

Esta realidade coloca um obstáculo ao Benfica, que joga na quinta-feira contra o Tondela, reduzindo assim o período de descanso a dois dias.