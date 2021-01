LeBron James tinha já batido Kobe Bryant como terceiro jogador com mais pontos de sempre. Agora, o jogador dos Lakers detronou Black Mamba nos triplos-duplos, ou seja, nos dígitos duplos em pontos marcados, assistências e rebounds.

No último jogo dos LA Lakers, com os San Antonio Spurs, James marcou 26 pontos, 11 rebounds (recuperações de bola depois de a outra equipa ter falhado um lançamento) e 10 assistências em 36 minutos de jogo. A equipa angelina venceu por 109-103, e o feito foi alcançado por James pela 22ª com o emblema dos Lakers, batendo assim o falecido Kobe Bryant e ocupando o terceiro lugar. Para subir, LeBron James terá de conseguir este feito mais 2 vezes, mas o primeiro lugar da lista é quase inalcançável, ocupado pelas 138 ocasiões em que Earvin Magic Johnson atingiu os dígitos duplos.