A nova variante do coronavírus já chegou a Portugal continental, tendo sido identificados 16 casos da nova estirpe do Sars-CoV 2, avança a RTP que cita um relatório do Instituto Ricardo Jorge (INSA), que já terá sido enviado ao Governo.

Estes 16 casos da nova variante do vírus, que provoca a covid-19, somam-se os 18 que já tinham sido confirmados na Madeira, e que terão tido origem em viajantes que chegaram àquela região autónoma provenientes do Reino Unido



O Instituto Nacional De Saúde Dr. Ricardo Jorge deverá revelar mais informações sobre o relatório, que inclui a informação sobre a identificação da nova variante no continente, ainda este domingo.