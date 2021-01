Alex Apolinário caiu inanimado no relvado durante o jogo da série F do Campeonato de Portugal, frente ao Almeirim.

O jogador brasileiro não teve qualquer contacto com nenhum outro jogador, e aos 27 minutos perdeu os sentidos, causando grande ansiedade no relvado.

Como noticia o jornal desportivo O Jogo, o jogador foi assistido de imediato e transportado para o Hospital de Vila Franca de Xira. No caminho, os trabalhos de reanimação surtiram efeito e Alex Apolinário conseguiu estabilizar no momento da entrada no hospital.

Nas redes sociais, o Almeirim publicou o seguinte comunicado: “Neste momento somos um só clube. O atleta do FC Alverca Alex Apolinário sofreu uma paragem cardíaca durante a partida desta manhã. Estamos a aguardar mais informações e todos nossos pensamentos estão nas melhoras do atleta, com seus familiares e amigos.”

O jogo foi mesmo interrompido, e os colegas de profissão acabaram por sair abalados do campo.