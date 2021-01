Portugal superou, este sábado, a barreira das sete mil mortes devido à covid-19. De acordo com o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o país registou mais 73 óbitos associados à doença e foram diagnosticados 3.241 novos casos nas últimas 24 horas. Assim, o país soma agora um total acumulado de 423.870 infeções desde o início da pandemia e 7.045 óbitos.

A maior parte dos óbitos das últimas 24 horas ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, onde se registaram 28 das 73 mortes por covid-19. Segue-se o Norte, com 22 óbitos, o Centro, com 14, e o Alentejo, com nove.

Foi também em Lisboa e Vale do Tejo que se registaram mais novos casos, depois de serem diagnosticadas 1.418 novas infeções na região. No Norte há mais 1.104 infetados, no Centro mais 447, no Algarve mais 118 e no Alentejo mais 97. Nos Açores há mais 28 casos e na Madeira mais 29.

O boletim da DGS desde sábado revela ainda que o número de internados voltou a aumentar. Há agora 2.858 pessoas internadas nos hospitais portugueses devido à covid-19, mais 52 do que ontem. Destes, 492 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais nove do que ontem.

Nas últimas 24 horas venceram a doença 1.482 pessoas, elevando para 340.150 o total de recuperados no país.

Há agora 76.675 casos ativos de covid-19 em Portugal e as autoridades de saúde têm sob vigilância 91.892 contactos.