Janeiro

Mundial de Andebol

O Campeonato Mundial de Andebol decorre no Egito, de 13 a 31 de janeiro. Portugal está no grupo F, com Islândia, Marrocos e Argélia.

Taça das Nações Africanas

O Campeonato Africano das Nações foi empurrado para 2021 e vai decorrer nos Camarões, entre 16 de janeiro e 7 de fevereiro.

Fevereiro

Open da Austrália

O Grand Slam australiano acontece entre 8 e 21 de fevereiro, com a falta, pela primeira vez na sua carreira, de Roger Federer.

Super Bowl LV

O maior evento desportivo da América do Norte acontece a 7 de fevereiro, no estádio dos Tampa Bay Buccaneers.

Março

Qualificação para o Mundial 2022

As 55 seleções escolhidas vão combater por um lugar no Mundial de 2022, no Catar. Portugal tem o seu primeiro jogo com o Azerbaijão, a 24 de março.

MotoGP

O campeonato mundial de MotoGP arranca a 28 de março, no Catar. Miguel Oliveira surpreendeu em 2020 e todos os olhos estarão no português durante a temporada de 2021.

Abril

Ténis

O Millennium Estoril Open arranca a 24 de abril, no Clube de Ténis do Estoril.

Golfe

O Portugal Golf Masters arranca em Vilamoura a 29 de abril, estendendo-se até 2 de maio.

Maio

Giro d’Italia

A edição de 2021 da Volta a Itália inicia-se na Sicília a 8 de maio. O português João Almeida, que teve a camisola rosa durante 15 dias seguidos em 2020, procurará em 2021 novos feitos no Giro.

Liga NOS

A última jornada da Primeira Liga de futebol masculino joga-se a 19 de maio.

Ténis

O Roland Garros tem data de início marcada para 23 de maio, em Paris.

Liga Europa

A Liga Europa conclui-se no dia 26 de maio, no Stadion Energa Gdansk, na Polónia.

Liga dos Campeões

A final da liga milionária está agendada para 29 de maio, no Estádio Olímpico Atatürk, na Turquia.

Junho

Euro 2020

A edição de 2020 do Europeu de Futebol foi adiada para 2021, estando agora o pontapé de partida agendado para 11 de junho. Portugal está no grupo F, com França, Alemanha e Hungria, e tem o primeiro jogo no dia 15.

Copa América

As seleções do continente americano vão confrontar-se na Argentina e na Colômbia, entre 11 de junho e 10 de julho.

LeMans 24H

A mais famosa prova de resistência do desporto automóvel começa a 12 de junho. Os portugueses Filipe Albuquerque e João Félix da Costa brilharam na edição de 2020, com o respetivo segundo e primeiro lugar na categoria LMP2.

Tour de France

A mais popular competição do ciclismo arranca em Brest a 26 de junho.

Ténis

O torneio de Wimbledon celebra a sua 134.ª edição, começando a 28 de junho.

Julho

Jogos Olímpicos

A edição de 2020 dos Jogos Olímpicos foi adiada devido à pandemia de covid-19. Este ano, os jogos de Tóquio começam a 24 de julho e prolongam-se até 9 de agosto.

Agosto

Ténis

O US Open volta a Flushing Meadows para fechar a temporada, a 30 de agosto.

Supertaça Europeia

O vencedor da Liga dos Campeões enfrenta o campeão da Liga Europa no estádio de Windsor Park, em Belfast.

Setembro

Fórmula 1

Setembro acolhe os Grandes Prémios da Holanda, de Itália e da Rússia do patamar mais alto do desporto automóvel.

Outubro

Maratona de Lisboa

A EDP Lisbon Marathon realiza-se no dia 17 de outubro e vai de Cascais à Praça do Comércio.

Novembro

Taça Libertadores

A final da maior taça de clubes da América Latina acontece a 20 de novembro, com local ainda por definir.

Dezembro

Bola de Ouro

O último mês do ano vê a revista francesa France Football entregar o prémio de melhor jogador do ano.