Nas últimas 24 horas Itália registou 16.202 novas infeções do novo coronavírus no país, quase mais cinco mil casos em comparação com os dados de terça-feira. Segundo as autoridades de saúde italianas, o aumento no número de casos pode dever-se ao aumento no número de testes de despiste à covid-19 realizados no país esta quarta-feira - mais 40 mil do que os realizados na terça-feira. Desde o início da pandemia já foram infetadas 2.083.689 pessoas em Itália.

Foram ainda confirmados mais 575 novos óbitos associados à doença, o que eleva para 73.604 o número total de mortes registadas no país por covid-19. Ao contrário do número de casos, o número de vítimas mortais infetadas com covid-19 diminuiu - foram confirmados 659 óbitos esta terça-feira.

Existem 564.395 casos positivos que estão atualmente ativos em Itália, menos 4333 em comparação com terça-feira. Por outro lado, nas últimas 24 horas mais 19.960 pessoas venceram a doença. No total, 1.445.690 já recuperaram da covid-19.