LUZ A fatura vai descer para todos os clientes, quer estejam no mercado regulado quer estejam no mercado liberalizado, mas neste último poderá existir “guerra” nos preços, consoante a empresa que fornece o serviço.

Ainda assim, segundo as simulações feitas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o efeito combinado da redução de 0,6% nas tarifas em 2021 e do IVA a 13% permite poupar entre 20 e 30 euros por ano na fatura de eletricidade. O regulador lembra que o valor final das faturas é o resultado da soma de três parcelas distintas – o acesso às redes, o preço da energia e as taxas e impostos – para sustentar que a descida do IVA na eletricidade “terá um efeito final de redução da fatura paga pelos consumidores abrangidos pela medida”. Já para os clientes que continuam no mercado regulado – cerca de 5%, o equivalente a menos de um milhão de consumidores – a redução será de 0,6%.

ÁGUA Os preços vão depender de cada município e os valores para 2021 vão sendo divulgados a conta-gotas pelas autarquias. A Câmara de Sintra já anunciou que vai manter os preços inalterados no próximo ano. O mesmo exemplo foi seguido em Gaia. No entanto, apesar do esforço de algumas autarquias, a fatura da água deverá subir para a maioria das famílias. Em causa está o aumento de 100% (de 11 para 22 euros), da taxa de gestão de resíduos, prevista para vigorar a partir de janeiro de 2021, de acordo com a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente (AEPSA). De acordo com as contas do organismo, a subida da taxa irá refletir-se num aumento na fatura da água entre 4% e 5% para os consumidores. Já no setor industrial a subida deverá ser ainda mais significativa, na ordem dos 15% a 20%.

LEITE O preço do leite deverá manter-se em 2021. A garantia foi dada pela Federação Nacional das Cooperativas de Produtores de Leite (Fenalac). “Há uma tendência para se manter os níveis, mas depende muito mais da posição da distribuição. Não há grandes indicadores que permitam dizer que os preços vão aumentar ou baixar”. No entanto, a entidade admite que a escassez de alimentação para os animais provocada por fenómenos meteorológicos “pode ser um fator de alguma redução da produção” e poderá ter efeitos, a longo prazo, nos preços. Também o aumento do salário mínimo e a subida que se tem verificado nas cotações das matérias-primas para alimentação animal podem constituir-se como fatores de pressão para uma subida dos preços. Menos otimista está a Associação dos Produtores de Leite de Portugal (Aprolep) ao defender o aumento do preço do leite ao produtor, num ano em que continuaram a trabalhar apesar da pandemia, mas em que o preço ficou abaixo da média europeia.

COMBUSTÍVEIS E TABACO O preço dos combustíveis é um verdadeiro sobe-e-desce e varia todas as semanas, consoante os preços da matéria-prima. E apesar de as cotações poderem mudar de posto para posto – já que o preço fixado na rede tem de ter ainda em conta o nível de concorrência, da oferta e da procura em cada mercado –, conte este ano com uma novidade. Os consumidores vão pagar uma nova taxa de carbono de 0,54 euros na gasolina e de 0,58 euros no gasóleo.CJá o preço do maço de tabaco deverá aumentar 10 cêntimos em 2021, de acordo com as contas da consultora Deloitte, tendo por base a proposta de Orçamento do Estado para 2021. A explicação é simples: no próximo ano será alterada a fórmula de cálculo do imposto sobre o tabaco. A consultora conclui assim que “esta alteração implica um aumento do imposto em cerca de 0,05 euros por cada maço de cigarros, o que, previsivelmente, corresponderá a um aumento de 0,10 euros no preço de venda ao público do mesmo maço”.

COMUNICAÇÕES Só a MEO afirmou que vai levar a cabo uma atualização do preço-base da mensalidade em tarifários/pacotes. Tanto a NOS como a Vodafone garantem que vão manter os atuais valores que são cobrados aos clientes. Outra alteração diz respeito ao fim das linhas de valor acrescentado no apoio ao cliente. A medida foi aprovada no Parlamento e passa a impedir os fornecedores de bens e prestadores de serviços de disponibilizarem “números especiais de valor acrescentado com o prefixo ‘7’ para contacto telefónico dos consumidores ou clientes”, ou “apenas números especiais, números nómadas com o prefixo ‘30’, ou números azuis com o prefixo ‘808’” para contacto telefónico dos consumidores ou clientes.

IMI O preço por metro quadrado (m2) para efeitos de cálculo do imposto municipal sobre imóveis (IMI) e de atribuição do valor patrimonial tributário (VPT) vai manter-se em 2021 nos 615 euros, tal como este ano e em 2019. A informação foi publicada em Diário da República. O preço de 615 euros é composto pelo valor médio de construção, que é fixado anualmente sob proposta da Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos, que permanece nos 492 euros, a que se somam 25% deste mesmo montante fixado pelo Governo, que corresponde ao valor do m2 do terreno de implantação. E é determinado tendo em conta, nomeadamente, os encargos diretos e indiretos suportados na construção do edifício, tais como os relativos a materiais, mão-de-obra, equipamentos, administração, energia, comunicações e outros consumíveis, esclarece o Código do IMI. É usado na fórmula de cálculo do VPT dos prédios urbanos para habitação, comércio, indústria e serviços. Além disso, é sobre o VPT que incidem, todos os anos, as taxas do IMI fixadas pelos municípios onde se localiza o imóvel e que variam entre um mínimo de 0,3% e um máximo de 0,45%.

SAÚDE O Governo aprovou o fim das taxas moderadoras nas consultas e exames prescritos no SNS – uma medida contemplada no Orçamento do Estado para 2021. Em janeiro deste ano tinha entrado em vigor a dispensa de taxas moderadoras nas consultas dos cuidados de saúde primários. Também os meios complementares de diagnóstico realizados nos cuidados de saúde primários ficaram isentos de cobrança desde setembro de 2020. Agora somam-se todos os exames prescritos nos cuidados de saúde primários, “independentemente de serem feitos em ambiente público, privado ou social”, explicou na altura a ministra Marta Temido.

RENDAS O valor das rendas vai manter-se em 2021 – contrariando a tendência verificada este ano, em que aumentou 0,51%. A taxa de inflação foi nula em agosto, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Recorde-se que, por lei, os valores das rendas estão em geral sujeitos a atualizações anuais que se aplicam de forma automática em função da inflação. No entanto, os senhorios que queiram rever os valores poderão fazê-lo, respeitando uma antecedência mínima de 30 dias face à data de atualização, mas as regras de atualização não são iguais para todos. Isto significa que, se o contrato de arrendamento for anterior a 1990, o inquilino pode aceitar a proposta, fazer uma contraproposta, terminar contrato ou beneficiar das exceções previstas na lei.

PÃO Os preços deste setor não são tabelados, pelo que cada comerciante pode definir os ajustamentos que entender. No entanto, de acordo com o presidente da Associação dos Industriais da Panificação, Pastelaria e Similares do Norte, o preço do pão poderá subir em 2021, acompanhando o aumento do salário mínimo e do valor da matéria-prima. “As empresas estão a absorver os seus custos [de produção e estão também] a tornar-se muito mais eficientes. Não sei qual será o papel dos empresários, mas acredito que possam ter de repercutir isso no preço dos produtos comercializados”, disse a entidade. E lembra que o setor tem demonstrado resiliência face à pandemia, apresentando “baixas taxas de despedimento e de recurso ao layoff, ressalvando que a crise económica vai levar à “queda de receitas e rentabilidade” e ao agravamento da concorrência, bem como a uma maior “sensibilidade dos clientes aos preços e uma forte queda na procura” por parte da hotelaria.

TRANSPORTES E PORTAGENS Os preços das portagens nas autoestradas deverão voltar a manter-se em 2021, tendo em conta que a taxa de inflação homóloga, sem habitação, foi negativa em outubro (-0,17%).

A estabilização dos preços das portagens em 2020 e 2021 segue-se a quatro anos consecutivos de subidas: em 2019, as portagens nas autoestradas aumentaram 0,98%, depois de aumentos de 1,42% em 2018, de 0,84% em 2017 e de 0,62% em 2016. O mesmo cenário repete-se nos preços dos transportes públicos. De acordo com a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), os valores vão manter-se inalterados. A única exceção cabe às viagens no Alfa Pendular, que vão ser alvo de um aumento de 0,5%. Por exemplo, uma viagem só de ida entre Lisboa e Braga passará de 48,50 euros (em classe conforto) e 34,20 euros (turística) para 48,80 euros e 34,40 euros, respetivamente.