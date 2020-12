Uma mulher, de 25 anos, foi detida pela GNR, esta terça-feira, por violência doméstica, no concelho de Valongo.

Em comunicado, esta quarta-feira, a GNR revela que, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, os militares desenvolveram várias diligências policiais, tendo apurado que a suspeita terá injuriado e agredido a vítima, o seu ex-companheiro de 21 anos.

“A agressora, por não ter aceitado a separação, passou os últimos meses a perseguir a vítima, causando-lhe inquietação”, informa a mesma nota.

A detida foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência da vítima, proibição de contactar a vítima por qualquer meio e proibição de frequentar os locais frequentados pela vítima.