Depois de ter cumprido os 14 dias de isolamento profilático, António Costa esteve presente na inauguração da nova Unidade de Cuidados Intensivos do hospital Amadora-Sintra e falou sobre como foi estar isolado duas semanas.

O primeiro-ministro sublinhou que a parte mais díficil do isolamento foram os momentos livres. "São os mais penosos", disse Costa, deixando uma mensagem de força aos portugueses que se encontram em isolamento profilático - mais de 91 mil. "Sei bem que estes 14 dias parecem uma eternidade, mas eles acabam", disse o governante.

Sobre o início da vacinação no país, Costa aponta que, apesar da confiança na vacinação, é importante perceber que "a covid-19 vai continuar entre nós" e continuar a "evitar os contactos desnecessários".

Em relação à celebração do Ano Novo, o primeiro-ministro disse que o Governo não dará tolerância de ponto nesta data, visto este ser "um período de contenção" necessário após as medidas terem sido aliviadas no Natal. Costa diz que apenas na segunda semana de janeiro é que será possível verificar "o impacto que o Natal teve" no número de casos de covid-19 no país."Esperamos que não tenha tido o efeito nefasto que teve noutros países, estou confiante que não", assegurou.