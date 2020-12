No fim de ano, os operadores rodoviários da Área Metropolitana de Lisboa (AML) vão manter os horários habituais correspondentes à oferta do período não escolar, informou a AML em comunicado esta quarta-feira.

A manutenção da oferta “só tem sido possível porque, para além da implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes (PART), foi criada uma verba extraordinária no orçamento de estado, gerida pelas áreas metropolitanas e pelas comunidades intermunicipais”, refere a nota.

Rodoviária de Lisboa

Se conta viajar pela Rodoviária de Lisboa saiba que no dia 31 de dezembro a empresa vai praticar os horários de verão, portanto termina a oferta mais cedo: deixam de passar autocarros às 21h30.

No dia de ano novo, vão ser praticados os horários de domingos e feriados, a partir das 7h30. Pode consultar mais detalhes aqui .

TST

Sobre os Transportes Sul do Tejo (TST) tome nota se vai apanhar algum destes autocarros: as carreiras 101, 102, 103, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 129,130, 133, 135, 145, 146, 149, 152, 153, 159, 160, 161, 162, 167, 181, 182, 184, 191, 195, 197, 198, 199, 201, 203, 207, 211, 221, 222, 227, 228, 229, 230, 240, 312, 317, 326, 333, 401, 403, 410, 412, 413, 415, 431, 449, 561, 562, 563, 601, 604, 607, 608, 609, 610, 612, 614, 616, 709, 751, 755, 757, 764, 765, 767, 768, 779 e 797 vão circular com o horário de sábado, terminam as viagens às 21h30.

No entanto, as carreiras 333, 410, 416, 432 e 453 vão ter uma carreira reforçada; as 151, 155, 158, 176 e 565 vão ter horários específicos para dia 31 de dezembro, saiba melhor aqui .

As carreiras que não constam desta lista não vão circular no fim de ano. No dia seguinte, os autocarros vão circular consoante os horários de domingo e feriado, com serviços a partir das 8h00.

Vimeca

O transporte rodoviário da Vimeca vai funcionar tendo por base os horários de sábado, mas com reforços pontuais. No entanto, a oferta de alguns serviços acaba em horários diferentes do normal (até às 22h45). Veja aqui mais pormenores.

As carreiras 12, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 101, 109, 129,134, 158, 163, 164, 168, 186 e 189 vão circular com a mesma frequência que em horários não escolares.

No dia 1 de janeiro, os autocarros começam a circular às 6h20.

JJSA, Henrique Leonardo Mota e Isidoro Duarte

No último dia de 2020, a JJA, a Henrique Leonardo Mota e a Isidoro Duarte vão praticar o horário de verão e as carreiras deixam de circular a partir das 21h30. No dia seguinte, os serviços têm início marcado para as 7h55. Pode ver os horários no site da Isidoro Duarte , da Henrique Leonardo Mota e da JJSA .

Scotturb

No dia 31 de dezembro, a Scotturb vai também guiar-se pelos horários que costuma praticas aos sábados, mas atenção, que a oferta acaba mais cedo, dependendo da carreira, entre as 19h15 e 21h00. Veja aqui .

No dia seguinte, feriado, as carreiras começam a partir das 7h05, respeitando os horários de domingo.

Barraqueiro