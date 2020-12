A Câmara dos Comuns aprovou, esta quarta-feira, o Acordo de Comércio e Cooperação pós-Brexit entre a União Europeia e o Reino Unido. O acordo foi aprovado no Parlamento com 521 votos a favor e 73 contra.

Este acordo entre ambas as partes regulamenta as relações entre os dois a partir do dia 1 de janeiro.

Ainda hoje, o texto do acordo irá ser discutido pela Câmara dos Lordes e, ao fim do dia, o processo de promulgação irá terminar com a assinatura da rainha Isabel II.