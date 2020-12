A EDP recebeu as autorizações necessárias para encerrar a atividade na central a carvão de Sines a partir de 15 de janeiro e pretende fazê-lo nessa mesma data, disse fonte oficial da empresa.

Segundo a EDP, "após o fim de atividade, a central irá entrar em fase de descomissionamento e desmantelamento, estando em avaliação a possibilidade de projetos que possam aproveitar parte das infraestruturas existentes naquela localização", disse à Lusa.

O projeto para produção de hidrogénio verde é uma possibilidade, prosseguiu, "mas está ainda numa fase de avaliação com vários parceiros".

Em relação ao futuro dos trabalhadores da central termoelétrica, a EDP esclareceu que se iniciaram "contactos" no final de setembro.

"Esse processo está a decorrer dentro do previsto e com total colaboração entre as partes, tendo como prioridade cumprir os compromissos com todos os seus trabalhadores, tal como foi anunciado na altura", apontou a empresa.

A EDP, Galp, Martifer, Vestas e REN anunciaram, em 27 de julho, que tinham assinado um memorando de entendimento para avaliar a viabilidade do projeto H2Sines, que visa implementar um 'cluster' industrial de produção de hidrogénio verde com base em Sines.