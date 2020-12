Papel higiénico #toiletpapergate, stresse e o (des)controlo

A loucura do papel higiénico conseguiu infetar mais pessoas do que o coronavírus. Em fevereiro, o Japão já tinha esgotado o papel higiénico na maioria das superfícies comercias. Não foi preciso um mês para que o fenómeno alastrasse pelo resto do mundo. Inês António trabalhou num supermercado durante a pandemia e contou ao i que as “prateleiras estavam sempre vazias”. Mas o que justifica a busca por este objeto específico? Foram vários os especialistas que se chegaram à frente com uma explicação. Niki Edwards, da Escola de Saúde Pública e Serviço Social da Universidade de Tecnologia de Queensland, na Austrália, explicou ao Fórum Económico Global que o papel higiénico simboliza “controlo”. Brian Cook, da Universidade de Melbourne, no mesmo país, referiu a busca de papel higiénico como uma reação ao stresse. Como o papel higiénico é um objeto que ocupa um grande volume, as pessoas não costumam ter um grande stock e aproveitaram este “caos” para se abastecerem para mais tempo. Nas plataformas online foi visível a procura pelo tão simples objeto. Tanto que na plataforma Gumtree, um pack de papel higiénico com um valor aproximado de 4 euros passou a custar 800. Também a hashtag #toiletpapergate fez furor no Twitter, incentivando outros ao açambarcamento. O fenómeno do mimetismo é aqui usado por cientistas para explicar o poder que as redes sociais tiveram em incentivar a “corrida ao papel higiénico”.

Máscaras e viseiras. Os voluntários que as criaram e os polícias que não as tiveram

Têm sido a proteção de todos e uma mais-valia para fugir da covid-19. No início da pandemia em Portugal, em março, houve pessoas que se voluntariaram para a criação de máscaras e viseiras quando ainda não as havia suficientes no mercado. Utilizaram máquinas de costura para cosê-las e utilizá-las para proveito próprio, e até impressoras 3D, com o objetivo de ajudar os profissionais de saúde e entidades que necessitavam de proteção. Mas também houve quem precisasse delas e não as tivesse gratuitamente. Vários agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) tiveram de comprar as suas máscaras, com alguns deles a irem para a fiscalização nas estradas apenas de viseira. Ao i, o vice-presidente da Organização Sindical dos Polícias (OSP/PSP), Jorge Rufino, revelou que “alguns agentes compraram e suportaram o custo do próprio bolso” e que, ainda em novembro, andavam com “o coração nas mãos”. Atualmente, diz, continua a ser muito pouco o material que é entregue nas esquadras. Ora, foi em finais de outubro que a utilização da máscara passou a ser obrigatória na rua, salvo exceções. E a partir desse momento foi ainda mais importante conhecer os tipos existentes e as respetivas funções: os respiradores – não reutilizáveis e recomendados para os profissionais de saúde –, as máscaras cirúrgicas – evitam a transmissão dos agentes infecciosos por parte de quem as usa – e ainda as máscaras não cirúrgicas, ou seja, comunitárias, têxteis ou sociais, que também previnem a transmissão da covid-19.

Álcool-gel. Assaltos a automóveis abastecidos com desinfetante

“Houve um dia que me esqueci de trancar o carro e roubaram-me o terço e álcool em gel”, começa por contar ao i Amândio Martins. O sexagenário explica que a situação insólita aconteceu “em plena luz do dia”, quando se esqueceu de trancar o carro. “Estacionei nas traseiras do meu prédio e estava a levar as compras para cima. Quando ia a caminho reparei que me tinha esquecido de trancar o carro mas, como podia trancar com o comando através da janela de casa, continuei a andar. Aquele espaço de tempo de três ou quatro minutos foi suficiente para me abrirem o carro e roubarem um terço, o isqueiro e álcool em gel”. A partir do momento em que as entidades de saúde aconselharam o uso de álcool para proceder à desinfeção das mãos, o stock das farmácias esgotou-se. A oferta começou a ser cada vez maior: além do álcool em gel tradicional, acrescentaram-se modelos com cheiros ou até mesmo brilhantes. O formato em toalhita desinfetante também foi rápido a esgotar-se. Em algumas cadeias de supermercados passou a ser imposto um limite máximo para as quantidades que eram permitidas comprar de cada vez. Isabel Roque trabalha num desses espaços comerciais e contou ao i que “se aparecesse alguém a dizer que queria comprar para a avó, por exemplo, éramos obrigados a dizer que tinha de dividir os produtos em duas compras diferentes”. Em suma: a procura foi tanta que até garrafeiras tiveram de ajudar na produção.

Ventilador. A necessidade aguça o engenho: a história do minivent

Desde o início da pandemia, os portugueses perceberam que um ventilador pode constituir a diferença entre a vida e a morte de um paciente infetado com o novo coronavírus, pois trata-se de uma pequena máquina que é utilizada para auxiliar a respiração de pessoas com doenças respiratórias graves que têm impacto nos pulmões como a pneumonia ou, mais recentemente, a covid-19. No entanto, já houve tempos em que a escassez desta máquina era tão grande que acabou por conduzir à criação do MiniVent, o ventilador minimalista. “Se não houver um ventilador, as pessoas vão morrer”, pensou Luís Gil, professor auxiliar da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, juntando-se a Pedro Póvoa, diretor da Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente do Hospital de São Francisco Xavier, a Telmo Santos, professor associado da instituição anteriormente referida, e a outros 21 investigadores portugueses para desenvolver modelos minimalistas de ventiladores com recurso a impressão 3D. Sublinhe-se que, apenas em duas semanas, prepararam uma prova de conceito de um ventilador de emergência. Ainda que os investigadores desejem que “a pandemia seja degolada”, importa referir que o MiniVent tem um custo de produção inferior a mil euros e “poderá vir a fazer uma diferença significativa em países onde não existam estes equipamentos, independentemente da evolução da pandemia”.

Zaragatoa. O cotonete gigante que faz chorar

Até chegar a pandemia do novo coronavírus, o termo zaragatoa era praticamente desconhecido. De acordo com o dicionário da Priberam, a zaragatoa “consiste numa esponja ou numa porção de outro material absorvente na extremidade de uma haste, usado para aplicar medicamentos ou recolher amostras para análise, geralmente na zona da garganta e das fossas nasais”. No entanto, o termo “cotonete grande” foi também bastante usado. As reviews depois de se fazer o teste de PCR percorreram toda uma escala que ia de “quase não senti” até “chorei”. Margarida Oliveira tem 12 anos e fez o teste uma vez, depois de ter contactado com pessoas que tinham sido infetadas pelo novo coronavírus. A jovem confessa ao i que já se sentia nervosa mesmo antes de entrar, visto que ouviu relatos de amigas “que contaram que tinha doído muito”. Antes de se ver com a zaragatoa dentro do nariz, “já tinha os olhos cheios de lágrimas”. Mas depois percebeu que tinha sentido uma ansiedade desnecessária: “Quando fui para a segunda narina já me estava a rir e a pensar que tinha ficado nervosa sem razão nenhuma”. Mas nem todos os relatos são de “ansiedades desnecessárias”. Carolina Vital fez o teste três vezes e em todas elas sentiu “tipos de desconforto diferentes”. Da primeira assustou-se com o tamanho, mas não sentiu nenhuma dor. Na última, “a enfermeira demorou imenso tempo a conseguir e disse que eu tinha o septo desviado”.

Vacina. Da incerteza ao triunfo da investigação científica

Em março, a covid-19 era uma doença quase desconhecida. Na internet proliferavam notícias com títulos como“Saiba tudo sobre o coronavírus”, sendo feitas tentativas de elucidar os internautas acerca dos sintomas, do período de incubação, da transmissão e do tratamento da covid-19. Em dezembro estão a ser desenvolvidas mais de cem vacinas contra a doença, encontrando-se oito na terceira fase de triagem. No passado domingo, a vacina da Pfizer-BioNTech chegou a Portugal – no âmbito da entrega do primeiro lote, que contemplava 9750 doses – e começou a ser administrada aos profissionais de saúde. António Sarmento foi o primeiro a recebê-la. “Tenho uma grande esperança na vacinação e encaro-a com toda a tranquilidade”, explicou o diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João, no Porto, poucas horas após ter sido vacinado contra a covid-19. O médico, de 65 anos, que integrou o gabinete de crise da Ordem dos Médicos para lidar com o novo coronavírus, é um dos mais experientes infeciologistas do país. “Nunca corri atrás da vacina. Sei que há um plano nacional de vacinação e aceitei ser inoculado. Mas se me tivessem chamado daqui a uma semana, iria com a mesma tranquilidade”, asseverou o também professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que recebeu a vacina na zona K5 que, habitualmente, está reservada às consultas externas do hospital.

Acrílico e fitas de segurança. O hábito da proteção e de estar afastado

Antes de a pandemia de covid-19 se instalar em Portugal não existia qualquer entrave para se entrar em estabelecimentos. Mas o vírus fez com que vários obstáculos fizessem parte do nosso dia-a-dia. O acrílico começou a ser colocado nas empresas, com o objetivo de travar a propagação do vírus pelo contacto direto entre pessoas, e as fitas protetoras de segurança tornaram-se uma barreira para garantir o distanciamento mínimo necessário. Ao i, Clarinda Almeida, rececionista do Centro de Psicologia e Desenvolvimento da Póvoa de Santa Iria, no concelho de Vila Franca de Xira, sublinhou que no início “estranhou um pouco o acrílico” mas, à medida que o tempo foi passando, acabou por se habituar. “Agora, já não sinto estranheza nenhuma. É tudo uma questão de hábito”, começou por dizer, acrescentando que os clientes se têm adaptado “muito bem” à situação desde o início da pandemia, em março, cumprindo todas as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde. “Onde as pessoas tiveram mais dificuldade foi quando faziam o pagamento, porque o acrílico tem uma abertura por onde passam os cartões multibanco e as pessoas não estavam habituadas a isso”, contou. Agora, tanto o acrílico como as fitas de segurança são como as máscaras. “Já estamos tão habituados que cumprimos as regras já sem dar conta que a sinalização e as fitas estão ali. Não é preciso fazer como no início da pandemia, em que tínhamos de pensar duas vezes antes de fazer as coisas”, rematou.

Mochila de estafeta. “Parecia que estávamos num filme em que a personagem é retratada numa cidade fantasma”

Os estafetas não eram desconhecidos. Afinal, pelas horas das refeições principais é habitual vê-los circular com mochilas e malas, dirigindo-se a casa de quem solicita os seus serviços de mota, carro, bicicleta e até trotineta. No entanto, trabalhando para as empresas com serviço de entrega ao domicílio, viram a sua carga de trabalho aumentar com o surgimento da covid-19. Aos restaurantes e cafés juntaram-se novos negócios como farmácias, tendo havido um grande boom nestes serviços no primeiro estado de emergência. “Parecia que estávamos num filme em que a personagem é retratada numa cidade fantasma”, começou por explicar Christian Boele, de 23 anos, estafeta da Uber Eats, acrescentando que “é muito estranho entrar num shopping e vê-lo vazio e sem luzes, percebendo que nem sequer os elevadores ou as escadas rolantes estão a funcionar”. Para o jovem, que considera que “as estradas, para os estafetas, pareciam pistas” e que realizou mais de 1000 entregas, “tudo se pede pela Uber”, mas a entrega menos usual que fez “foi a de pensos higiénicos”. Relativamente aos pedidos mais habituais, diria que “se notou a elevada procura de bebidas alcoólicas, visto que a venda ao público estava proibida na maior parte das horas”. Ainda que existam “clientes supersimpáticos que desejam bom trabalho e não fecham a porta até o estafeta ir embora”, o rapaz admite que “há quem não expresse qualquer emoção ou gratificação” pelos trabalhadores. “Um estrangeiro com uma vida mais modesta vê a entrega como um sacrifício para o estafeta e dá-lhe uma moeda mais depressa do que alguém com dinheiro que, muitas das vezes, vê a entrega como uma simples obrigação”.

Fermento de padeiro/pão. O pão nosso de cada dia feito no conforto do lar

Muitos foram os que procuraram atividades para se entreterem durante o confinamento obrigatório. Entre elas esteve a culinária. Que atire a primeira pedra quem não experimentou uma receita nova pela primeira vez durante a quarentena. Uma dessas pessoas foi Catarina Alves, de 22 anos. A sua maior ocupação era o mestrado e agora via-se a ter aulas em casa apenas durante algumas horas em alguns dias da semana. Com tanto tempo livre, começou a fazer o seu próprio pão: “Por um lado, queríamos experimentar uma coisa nova e, por outro, queríamos ir o menos possível ao supermercado”, explica a estudante. A partir de abril deixou de comprar pão e na altura prometeu que essa seria uma mudança definitiva. No entanto, não conseguiu cumprir e confessa que tem três pacotes de fermento de padeiro “perdidos na despensa”.

Foram vários os supermercados que reportaram o aumento da procura e, consequentemente, o esgotamento do stock. Inês António, ex-funcionária de uma cadeira comercial, conta que “em meados de abril, a procura pelo fermento de padeiro era imensa” e que rapidamente se esgotou. Já Daniela Martins viu-se obrigada a ir comprar fermento de padeiro ao talho porque em todos os supermercados regulares onde ia estava esgotado. Também os vídeos nas redes sociais a ensinar a fazer pão sofreram um grande aumento. Inclusivamente, a atriz Paula Neves partilhou a sua experiência no YouTube.

Portátil/tablet/telemóvel + plataformas. Dos momentos lúdicos ao ensino à distância

Se, antes de a covid-19 chegar a Portugal, os meios digitais já eram muito utilizados, com a pandemia redobraram de importância. Uma vez que o contacto entre pessoas passou a ser muito limitado, os computadores portáteis, os tablets e os telemóveis passaram a ter um papel preponderante no convívio, que deixou de ser social para se tornar virtual. No Instagram foram muitas as pessoas que optaram por “encurtar a distância” através de diretos. Mas, fora do contexto lúdico, o ensino também teve de se adaptar, com a utilização de várias plataformas online: o Skype, o Zoom e o WhatsApp, entre outras, ganharam inevitavelmente poder. Nas escolas, por exemplo, foi através de plataformas e emails que os professores de escolas públicas de norte a sul do país contactaram com os alunos durante o confinamento, em que foi adotado o Estudo em Casa. Em alguns casos foram enviadas fichas de trabalho aos alunos para fazerem em casa, noutros, realizadas aulas online – em grupo ou individuais – e houve ainda os que se socorreram de plataformas de e-learning, como a Escola Virtual, para auxiliar no ensino à distância. A Escola Básica de Telheiras, do Agrupamento Vergílio Ferreira, em Lisboa, foi um desses exemplos e, apesar de não existir um plano concertado, alguns professores tentam reunir o máximo possível de material para enviar aos alunos. Ao i, Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), revelou que os docentes adotaram estratégias diversas para chegarem aos alunos.

Emojis covid. O poder das imagens em situações-limite

Recorrer à utilização de emojis – de origem japonesa, a palavra é composta pela junção dos elementos e (imagem) e moji (letra) – para transmitir ideias sobre saúde ou doença não é novo. Por exemplo, em 2018, o mosquito foi introduzido na lista destes pictogramas para ilustrar o zika. Porém, desde o surgimento da covid-19 – com a alteração do paradigma das relações interpessoais –, os emojis ganharam um relevo mais acentuado. De acordo com o estudo “COVID-19 and the Gendered Use of Emojis on Twitter: Infodemiology Study” – para o qual os investigadores recolheram 50 milhões de tweets da rede social Twitter em que eram incluídas as hashtags #Covid-19 e #Covid19 – foram utilizados, em grande escala, emojis relacionados com hospitalização, serviços médicos, ambulância em marcha de emergência, medicamentos e seringas. Durante os meses de março e abril também foram tweetados muitas vezes os emojis que incluem a máscara e os micróbios, assim como “uma sequência de emojis que fornecem diretrizes sociais específicas, como não espirrar na mão ou manter contacto social com o devido distanciamento”, como é possível ler na publicação. Por outro lado, existem fenómenos que importa realçar, como o facto de as mulheres no Equador, em junho, terem começado a trocar mensagens codificadas, por meio de emojis, pedindo auxílio para escapar à violência doméstica. A título de exemplo, o emoji do cesto vermelho é considerado um pedido de ajuda.

Termómetro. Esgotado na capital

A data da sua criação remonta ao séc. xvi e presume-se que o seu inventor tenha sido Galileu Galilei. Apesar de ser um visionário, de certeza que nunca imaginou que o objeto a que deu vida teria tanta procura que esgotaria em toda a capital portuguesa. Quem o diz é Vanessa Domingos. A jovem de 29 anos conta ao i sobre o dia em que saiu de casa “para comprar um termómetro e em todos os sítios onde fui estavam esgotados”. Vanessa admite que se viu obrigada a deixar a procura para outro dia. Por outro lado, Jorge Martins teve uma experiência diferente: quando deu por si tinha quatro termómetros diferentes em casa. “Já tínhamos os ditos normais para colocar debaixo do braço”, começa o pai de duas filhas, “mas como queríamos ter a certeza de que media bem, comprámos um para medir no ouvido e na testa. Passado um mês ou dois comprámos mais um, desta vez com infravermelhos, que basta colocar perto da testa para medir a temperatura”. Jorge admite que, devido a ter crianças em casa, sentiu “uma grande necessidade de ter um aparelho que fosse eficaz e preciso”. Os termómetros de mercúrio fazem hoje parte de um passado distante para a maioria dos jovens, que se recordam de vê-los nas gavetas das casas dos avós. Já não é necessário esperar cinco minutos com o pequeno cilindro preso debaixo do braço. Hoje, o pai substituiu o “aperta bem e não te mexas” pelo apontar de uma espécie de pistola à testa do filho.