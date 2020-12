Com golos de Dusan Vlahovic (3m), Alex Sandro, na própria baliza (76), e Martin Cáceres (81), a Fiorentina foi a Turim, na passada semana, vencer a Juventus por 3-0, algo que nos 94 anos da atribulada história do clube só tinha conseguido melhor por uma vez, no dia 2 de outubro de 1955 (4-0).

Orgulham-se os adeptos de Florença de serem os melhores apreciadores de calcio de toda a Itália, como se estivéssemos a falar de pasta al dente ou caffe espresso. Desde os tempos de antanho que afirmam, para quem os quer ouvir, que estarão sempre mais preocupados com a beleza e elegância do futebol da sua squadra do que propriamente com os resultados que vão fazendo. Enfim, teorias... Ou, de certa forma, desculpas. Porque a Fiorentina, que ocupa um bisonho 14.o lugar na Serie A, há muitos anos que vem vivendo de pequenas alegrias como esta, estando-lhe vedadas as tardes e noites de autêntica felicidade.

