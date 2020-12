2020 foi um ano complicado. Expressões com distanciamento social e achatar a curva entraram no nosso vocabulário, tememos pela nossa saúde e dos nossos entes queridos, vimos empregos desaparecer e a economia a quebrar. Com o ano a acabar, pegue num dado, junte a família e relembre os piores e melhores momentos da pandemia, com o Jogo da Glória do i.

