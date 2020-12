O Acordo de Comércio e Cooperação foi assinado formalmente esta quarta-feira pelos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu, em Bruxelas.

A presidente do executivo comunitário, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho, Charles Michel assinaram esta manhã o documento que estabelecerá a nova parceria da União Europeia (UE) com o Reino Unido, depois do Brexit, já a partir de sexta-feira. Ambos os responsáveis devem seguir de avião para Londres de forma a que Boris Johnson assine ainda esta tarde os documentos, dia em que o parlamento britânico dará o aval à nova parceria.

Uma vez que a partir de quinta-feira se dá oficialmente a saída do Reino Unido da UE, este acordo vai ser aplicado de forma provisória a partir do primeiro dia de 2021 e estender-se-á até final de fevereiro, para que o Parlamento Europeu tenha tempo suficiente para o analisar e aprovar.