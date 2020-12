Com sete jogadores indisponíveis para a partida, Jorge Jesus viu as suas escolhas limitadas para enfrentar o Portimonense, mas esta realidade não impediu as águias de vencerem a partida.

Logo aos 13 minutos, Darwin Núñez acabou o que Rafa e Waldschmidt começaram, numa assistência que pediu só a finalização do internacional urugaio. Os jogadores do Portimonense ficaram a pedir fora-de-jogo, mas a equipa de arbitragem declarou válida a jogada.

Bastaram 10 minutos para o Benfica invadir novamente a área do Portimonense e, com uma jogada bastante facilitada pelos algarvios, Rafa Silva não perdoou e fez o dois a zero para as águias.

O ritmo de jogo acalmou até ao fim da primeira parte, com Nicolás Otamendi a ver um cartão amarelo aos 41 minutos, que o impede de participar na deslocação do Benfica aos Açores na próxima jornada.

A segunda parte começou com Fabrício e Fali Candé no banco, e Beto e Anderson Oliveira a entrar em campo. Destaque para o remate de Darwin Núñez, sozinho perante Samuel, fazendo tremer o poste da baliza do Portimonense.

Seguiu-se um jogo equilibrado, com um remate aos 71 minutos de Luquinha a sair ao lado e a falhar a possibilidade de igualar o marcador. Já Beto viu um cartão amarelo aos 76 minutos, por simulação na grande área.

O jogo continuou sem golos, até que, quando passavam dois minutos da hora, Beto cabeceou e viu a bola bater em Gilberto, que acabou por marcar na própria baliza, reduzindo a diferença de golos.

Mas a partida acabaria mesmo com o Benfica a vencer os três pontos e a aproximar-se do Sporting na luta pelo primeiro lugar. O jogo foi até aos 97 minutos, e acabou com as águias a vencer por duas bolas a uma.