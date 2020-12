Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 11.224 infeções de covid-19 em Itália, elevando o total de casos do novo coronavírus desde o início da pandemia para 2.067.487.

Foram ainda registados mais 659 óbitos por covid-19 no país. No total, 73.029 pessoas morreram infetadas. Comparativamente aos dados de segunda-feira, quando Itália registou o maior número de infeções diárias desde outubro, tanto o número de casos como o número de vítimas mortais relacionadas com o novo vírus aumentou.

568.728 casos encontram-se ativos em Itália, menos 6.493 em comparação com os dados publicados esta segunda-feira, segundo as autoridades de saúde italianas.

Mais 17.044 pessoas venceram a doença nas últimas 24 horas, elevando o número total de recuperados para 1.425.730.