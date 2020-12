A 16ª jornada da Premier League será a última de 2020, e um dos jogos mais interessantes será o confronto entre o Manchester United de Bruno Fernandes e o Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, que conta no plantel com vários internacionais portugueses, como Rui Patrício, Nélson Semedo, Daniel Podence, João Moutinho, Rúben Neves, Vitinha, Fábio Silva e Pedro Neto.

Os Red Devils têm neste momento 27 pontos, e vêm de empatar a duas bolas com o Leicester City. Pela frente, vão encontrar um Wolverhampton com 21 pontos, que empatou contra o Tottenham de Mourinho a uma bola na última jornada. Assim, ambas as equipas procuram recuperar os dois pontos perdidos, com especial ênfase para o Manchester United que, caso vença a partida, subirá até um segundo lugar provisório, a tão só dois pontos do líder Liverpool, que joga amanhã contra o Newcastle United.

A prestação de Bruno Fernandes, ex-Sporting, tem dado que falar na liga inglesa, com Ole Gunnar Solskjaer, treinador do Manchester United, a cobrir de elogios o português. "Bruno Fernandes é definitivamente um jogador que tem impacto no resultado dos jogos. Marca golos, cria oportunidades e corre riscos, algo que qualquer jogador do Manchester United deveria ter coragem para fazer. É um bravo rapaz", referiu em conferência de imprensa.

Para o jogo de terça-feira às 20h, o Wolverhampton deverá deixar de fora Raúl Jiménez e Jonny Otto, que estão lesionados, e na dúvida estão Willy Boly e Leander Dendoncker.

O Manchester United vem de uma série de oito jogos na liga sem perder, ao passo que o Wolverhampton tem tido dificuldades sem Raúl Jiménez na frente, falhando a vitória nos últimos dois jogos.