O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi de 1114 euros por metro quadrado (euros/m2) em novembro, mais 6,3% em termos em comparação com o mesmo mês do ano passado e mais 1,1% do que o registado em outubro, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor representa um aumento de 13 euros face a outubro.

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a variação mais intensa registou-se no Algarve (7,3%) e a menor na Região Autónoma da Madeira (2,5%).

O maior aumento em relação a outubro verificou-se na Região Autónoma dos Açores (1,1%). A única redução foi observada na Região Autónoma da Madeira (-0,1%), de acordo com os dados divulgados pelo INE