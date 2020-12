Os ânimos da casa não estavam altos. O Chelsea vinha de perder por três bolas a uma com o Arsenal (que estava em 15º lugar), e de sofrer um empurrão para o oitavo lugar na tabela.

Já o Aston Villa vencera por três bolas a zero, com um jogador a menos na segunda metade do jogo, o Crystal Palace, pelo que chegaram a Stamford Bridge com toda a vontade de sedimentar a sua luta pelos primeiros lugares, onde, caso tivessem os dois jogos que lhe faltam, talvez pudesse estar. À entrada em campo, as duas equipas estavam empatadas a 25 pontos, pelo que o duelo iria definir quem conseguiria aumentar a vantagem e procurar um espaço no apertado topo da tabela.

Ao fim da primeira meia hora de jogo, Olivier Giroud pôs o Chelsea na liderança, com uma assistência de Ben Chilwell, num golo que precisou da verificação do VAR, e que deixou ainda dúvidas nos espectadores sobre se terá, ou não, sido dentro da linha defensiva.

O Aston Villa mal viu a bola nos restantes minutos da primeira parte, em que o Chelsea tentou, uma e outra vez, aumentar a sua vantagem no jogo, mas conseguiram ainda pôr em perigo a área dos azuis-e-brancos na última jogada dos primeiros 45 minutos.

Na segunda metade, no entanto, a equipa de Birmingham entrou melhor, e conseguiu mesmo a igualdade aos 50 minutos, com El Ghazi a encaixar a bola pelo espaço entre as pernas de Edouard Mendy, acabando com a série de quatro jogos sem sofrer golos do guarda-redes.

Ao fim da primeira hora de jogo, o Chelsea dava tudo para recuperar a liderança, com vários remates perigosos de N’Golo Kanté a aquecer as mãos de Emiliano Martínez, chegando mesmo a ter colocado a bola dentro da baliza do Aston Villa, num golo que acabou por ser anulado por um fora-de-jogo, que tirou a celebração das mãos aos azuis-e-brancos.

O ritmo abrandou na última meia hora de jogo, e acabou mesmo por não haver mais golos, mantendo o resultado final num empate a uma bola, com o Aston Villa a subir ao quinto lugar, e o Chelsea ao sexto, com ambas as equipas empatadas a 26 pontos. Relembre-se que a equipa de Dean Smith tem dois jogos em falta.