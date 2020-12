O Centro Hospitalar de Lisboa Central confirmou, esta segunda-feira, à Lusa, a morte do pai do músico Gastão Reis, José Diogo Pereira dos Reis, que tinha ficado em estado grave após a explosão de um prédio em Lisboa, no passado dia 23 de dezembro. De realçar que também o músico morreu após o incidente.

O homem de 62 anos estava internado no Hospital de S. José e acabou por não resistir aos ferimentos.

A Lusa avançou ainda que os sete moradores que ficaram desalojados devido á explosão não pediram ajuda para encontrarem habitação e acabaram por arranjar casa por "meios próprios". De acordo com a autarquia, os moradores não manifestaram junto da Câmara de Lisboa a necessidade de lhes serem providenciados meios alternativos de habitação.