O Everton ia defrontar o Manchester City nesta segunda-feira, mas o jogo teve de ser cancelado devido ao surgimento de novos casos de coronavírus na equipa de Manchester.

Os testes à equipa do Manchester City revelaram ainda mais jogadores e técnicos da equipa que estão infetados com o novo coronavírus, para além de Kyle Walker e Gabriel Jesus, que já tinham ficado fora das opções para esta partida por causa da doença.

A equipa de Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo emitiu um comunicado, confirmando o adiamento do jogo para uma data ainda por definir.

“Após a última rodada de testes à COVID-19, o clube revelou uma série de casos positivos, além dos quatro já relatados no dia de Natal. Com a segurança da bolha comprometida, havia o risco de que o vírus pudesse espalhar-se ainda mais no clube, na equipa e potencialmente mais além", pode-se ler no comunicado, referindo ainda que "com base em fortes conselhos médicos, a Premier League, em consulta com os dois clubes”, decidiu adiar o jogo.

O comunicado indica ainda que "todos os casos positivos envolvendo jogadores e funcionários observarão um período de auto-isolamento de acordo com as normas da Premier League e o protocolo do governo do Reino Unido sobre a quarentena”.

“O primeiro campo de treino da equipa, na City Football Academy, será fechado por um período indeterminado, com o plantel e a bolha associada sendo testados antes de qualquer decisão de retomada dos treinos", revelou ainda a equipa.

As equipas da Premier League são testadas uma vez por semana de acordo com as diretrizes atuais, mas anunciaram recentemente que os clubes sob as restrições governamentais de nível 4 seriam testados duas vezes por semana.

Os testes em clubes de níveis inferiores também devem ser intensificados com um aumento para duas vezes por semana a partir de janeiro.

O Everton - junto com o vizinho Liverpool - é um dos dois únicos clubes da Premier League localizados numa área de nível 2 e, portanto, está autorizado a admitir espectadores para os jogos, com 2.000 fãs inicialmente esperados para o jogo de segunda-feira à noite.

O Manchester City está em sexto lugar na Premier League, e iria enfrentar o Everton, que ocupa o terceiro lugar, a três pontos do topo.