A primeira parte do jogo viu Vicente Guaita defender um penálti que poderia ter posto o Leicester em vantagem logo aos 20 minutos de jogo.

O Leicester, apesar do bom controlo e posse de bola, não fez muitos estragos na baliza de Guaita, e sofreu da velha máxima do futebol: Quem não faz, sofre. Assim foi, no minuto 53, quando Wilfried Zaha recebeu a assistência de Andros Townsend e finalizou, pondo o Crystal Palace em vantagem.

Não seria até ao 83º minuto que o Leicester conseguiria, pelo menos, assegurar um ponto, com o golo do empate a nascer de um cruzamento de Jonny Evans, finalizado por Harvey Barnes.

Desta forma, os ‘cityzens’ ficaram dois pontos aquém do seu objetivo, conseguindo ainda escalar até ao segundo lugar, mas longe de pôr em causa a liderança do Liverpool. Já o Crystal Palace subiu até ao 13º lugar, mantendo uma distância de 8 pontos da zona de desqualificação.