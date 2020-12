O líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, no Líbano, disse no domingo que o "Partido de Deus" tem atualmente o dobro de mísseis teleguiados de precisão, em relação ao ano passado, acrescentando que falharam os esforços de Israel para impedir o acesso ao armamento.

Numa entrevista de "balanço anual" à estação de televisão de Beirute Al-Mayadeen TV, Nasrallah disse que o Hezbollah tem capacidade para atacar qualquer ponto de Israel ou os territórios palestinianos ocupados.

O líder do Hezbollah recordou que quando Israel ameaçou, com a ajuda dos Estados Unidos, atingir as instalações do partido no vale de Bekaa, no Líbano, o grupo avisou que tinha capacidade para retaliar.

Nos últimos meses Israel tem demonstrado preocupação sobre as tentativas do Hezbollah em instalar unidades capazes de produzir mísseis teleguiados de precisão.