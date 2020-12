As famílias europeias gastaram, em 2019, 956 mil milhões de euros (o equivalente a 6,8% do PIB da União Europeia) em comida e bebidas não alcoólicas, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat. Portugal ocupa o 10.º lugar nesta lista.

Segundo o gabinete estatístico europeu, as famílias portuguesas gastaram 13% do total de consumo em alimentos e bebidas não alcoólicas. Este segmento classifica-se como a terceira maior categoria de despesa familiar em Portugal, depois da “habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis”, que representou 23,5% da despesa familiar, e do “transporte”, que representou 13,1%.



A nível europeu, são os agregados familiares da Roménia que mais gastaram em alimentos e bebidas não alcoólicas (26%). Seguem-se na lista as famílias na Lituânia (20,2%) e na Estónia (19,3%), refere o Eurostat



Por outro lado, o segmento alimentos e bebidas não alcoólicas representou menos de 10% do total de consumo em três Estados-membros da União Europeia (UE) em 2019: Irlanda (8,6%), Luxemburgo (8,9%) e Áustria (9,7%).