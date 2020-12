Apesar dos dois jogos de atraso que tem, o Aston Villa está empatado com o Chelsea de Frank Lampard a 25 pontos.

A equipa de Birmingham tem o maior número de “clean sheets” na liga, até agora, mantendo o guarda-redes argentino Emiliano Martínez a sua baliza inviolável nos últimos oito jogos. A partida de segunda-feira em Stamford Bridge pode servir de trampolim ao Aston Villa, já que pode elevar a equipa aos primeiros lugares da liga inglesa. Já o Chelsea, que vem de perder por três bolas a uma contra o rival Arsenal (que estava no 15.º lugar), tem aqui uma prova de fogo, que pode sedimentar a sua luta pela primeira metade da tabela, ou piorar a avalanche que os tem feito descer na classificação.

O saldo favorece o Aston Villa, que, nos últimos quatro jogos na liga, venceu três e empatou um, tendo acabado a 15.ª jornada com uma vitória por três bolas a zero perante o Cyrstal Palace, num jogo em que tiveram um homem a menos durante a segunda metade. Por outro lado, o Chelsea perdeu três dos últimos quatro jogos, vencendo tão só um.

Em antevisão à partida, Dean Smith, técnico dos leões de Birmingham relembrou as “boas aquisições” do Chelsea durante o verão, que farão dos azuis-e-brancos uma equipa muito difícil para a qual o Aston Villa precisa de estar “no seu melhor”.

Já do lado da equipa de Stamford Bridge, o técnico Frank Lampard referiu ter “guardado” N’Golo Kanté na partida contra o Arsenal, em que perderam por três bolas a uma, para poder usar o jogador contra o Aston Villa de Dean Smith. A vida não está fácil para Lampard, que mostrou o seu descontentamento com o desempenho da equipa perante o Arsenal, na última jornada, acusando os jogadores de não terem trabalhado suficientemente, colocando a culpa da derrota na falta de esforço da equipa.

Duelo pelo top-four

Em Liverpool, o Everton recebe o Manchester City, que tem um jogo a menos, num duelo que ditará a vantagem entre as duas equipas, que estão à distância de três pontos uma da outra, e definirá quem se vai aproximar do lugar principal. Ambas as equipas venceram os seus confrontos no Boxing Day, tendo o City vencido o Newcastle United por duas bolas a zero e o Everton saído vitorioso, com a vantagem mínima, após um golo tardio perante o Sheffield United. Com quatro vitórias seguidas nas costas e o sabor amargo da derrota que os colocou fora da Taça da Liga inglesa, o Everton, onde jogam André Gomes e João Virgínia, vai procurar vencer o City de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que não vai poder contar com Gabriel Jesus e Kyle Walker, que estão infetados com o novo coronavírus. De referir que Dominic Calvert-Lewin, atacante do Everton que marcou 11 golos nesta temporada, não tem conseguido acertar na baliza oposta, mantendo-se a zeros nos últimos quatro jogos na liga, procurando agora quebrar essa seca de golos.