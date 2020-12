A aplicação provisória do novo acordo entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido a partir de 1 de janeiro do próximo ano foi aprovado esta sexta-feira, anunciou o porta-voz da presidência semestral alemã do Conselho da UE no Twitter esta segunda-feira. Aprovação foi unânime entre os 27 embaixadores dos estados-membros.

“Luz verde para o Acordo do Brexit: os embaixadores da UE aprovaram unanimemente a aplicação provisória do Acordo de Comércio e Cooperação UE-Reino Unido com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2021”, escreveu na Sebastian Fischer rede social.

Fischer acrescentou ainda que o próximo passo é a autorização do Conselho por escrito, cujo prazo-limite está estabelecido para as 15h00 de terça-feira.