Apesar da crise económica provocada pela covid-19, as maiores fortunas do mundo não param de crescer. De acordo com a Bloomberg Billionaires Index, a riqueza total das dez pessoas mais ricas do mundo fixou-se em 1,09 biliões de dólares. Este valor representa um aumento de 315,5 mil milhões de dólares ao longo deste ano. Feitas as contas, representa uma subida, em média, de 881,3 milhões de dólares por dia. A explicação é simples: os maiores ganhos verificaram-se no setor tecnológico e a larga maioria deste top ten está ligado a esta atividade.

A liderar a tabela das grandes fortunas continua a aparecer o CEO da Amazon. Jeff Bezos apresenta um património líquido total avaliado em 188 mil milhões de dólares, um aumento de 73 mil milhões de dólares face ao ano anterior. Uma posição que não surpreende depois de ter sido revelado que, em julho deste ano, tinha ganho 13 mil milhões de dólares num único dia – valor que chegou a ser considerado a maior subida diária de sempre no que diz respeito às fortunas do grupo dos mais ricos do mundo, segundo a base de dados da Bloomberg, criada em 2012.

Logo a seguir surge o CEO da Tesla que viu a sua fortuna crescer para os 155 mil milhões de dólares. Um montante que representa um valor recorde já que Elon Musk só superou a barreira dos 100 mil milhões de dólares em agosto. Trata-se de um ganho de quase 128 mil milhões de dólares, o que permitiu ultrapassar Bill Gates e Mark Zuckerberg neste ranking. A ascensão de Musk deve-se à constante valorização da Tesla, que começou o início do ano por valer menos de 100 mil milhões, passando a valer agora quase 500 mil milhões de dólares.

O terceiro lugar da tabela é ocupado pelo fundador da Microsoft que em anos anteriores chegou a ocupar a liderança, com uma fortuna avaliada em 131 mil milhões de dólares. No entanto, Bill Gates é quem menos vê a sua fortuna crescer desde a pandemia, apenas 21,8%.

O diretor executivo da LVMH, Bernard Arnault, aparece como o quarto milionário mais rico com uma riqueza avaliada em 109 mil milhões, enquanto Mark Zuckerberg, criador do Facebook, surge em quinto lugar (101 mil milhões).

Os restantes lugares são ocupados por Warren Buffett (84,6 mil milhões) Larry Pace, co-fundador da Google (81,2 mil milhões), Steve Balmer, ex-CEO da Microsoft (80,9 mil milhões), Larry Ellison (79,1 mil milhões) e Sergey Brin, co-fundador da Google (78,6 mil milhões).