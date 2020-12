O dia de Natal na ilha da Madeira foi marcado por fortes inundações, tanto em casas como em várias estradas. As freguesias de Ponta Delgada e Boaventura, no concelho de São Vicente, foram as mais afetadas.

Várias vídeos partilhados nas redes sociais mostram como o mau tempo está a afetar o arquipélago. Num deles pode-se ver-se o cemitério da Igreja do Senhor Bom Jesus da Ponta Delgada completamente submerso. Sabe-se que 27 pessoas foram retiradas das suas casas por segurança. Uma chegou mesmo a ruir em Ponta Delgada e oito turistas ficaram com as viaturas presas junto à entrada do túnel que liga Boaventura a Ponta Delgada.

O Governo Regional da Madeira já revelou que, a partir desta segunda-feira, irá canalizar apoios para a população da costa norte da ilha, que foi afetada pela tempestade do dia de Natal. A informação foi avançada pelo presidente do executivo, Miguel Albuquerque, sendo que também o Ministério da Administração Interna (MAI) anunciou que vai disponibilizar apoios na área da proteção civil ao Governo regional.

“Agora é desbloquear as estradas, consolidar as zonas de iminência de queda [de pedras], garantir a segurança da circulação de pessoas e bens, fazer um levantamento dos danos materiais, sobretudo de habitação e depois, já na segunda-feira, começar a canalizar os apoios”, afirmou Miguel Albuquerque, que no sábado visitou as áreas mais afetadas pelo temporal.

Resto do país

O mau tempo não se fez sentir somente na Madeira. Nos próximos dias, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê um tempo frio e seco, com céu geralmente limpo, vento forte, um acentuado arrefecimento noturno e formação de geada. Os distritos de Castelo Branco e a Guarda estão ambos sob aviso amarelo por causa de neve, entre as 18h de domingo e as 9h de segunda-feira. Está previsto céu muito nublado, gradualmente com abertas de norte para sul, períodos de chuva passando a aguaceiros, que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada nas regiões norte e centro e ainda vento franco.