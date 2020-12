“Tenho uma grande esperança na vacinação e encaro-a com toda a tranquilidade”, explicou ao i António Sarmento, diretor do serviço de doenças infecciosas do Hospital de São João, no Porto, poucas horas após ter sido vacinado contra a covid-19.

É de realçar que a adesão dos profissionais de saúde convocados para serem vacinados nesta instituição superou os 90%, segundo fonte oficial, o que significa que nem todos os profissionais de saúde aderiram ao Plano de Vacinação. Questionado sobre a percentagem de profissionais que não quiseram ser vacinados, a mesma fonte voltou a realçar que “mais de 90% fizeram-no”.

Já o médico que integrou o gabinete de crise da Ordem dos Médicos para lidar com o novo coronavírus, e é um dos mais experientes infecciologistas do país, de 65 anos, foi o primeiro português a receber a vacina da Pfizer-BioNTech.

Recorde-se que quando chegaram os primeiros casos a Portugal, em março, em entrevista ao SOL, António Sarmento confessou que, na sua ótica, o uso da máscara pela população no geral não era necessário, mas sim para quem está doente, sendo que “andar na rua de máscara, ir ao supermercado de máscara, não faz sentido”. Por outro lado, acreditava que somente a vacina seria decisiva, a partir de janeiro deste ano, para o combate à covid-19.

“Nunca corri atrás da vacina. Sei que há um Plano Nacional de Vacinação e aceitei ser inoculado. Mas, se me tivessem chamado daqui a uma semana, iria com a mesma tranquilidade”, asseverou o também professor catedrático da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que recebeu a vacina na zona K5 que, habitualmente, está reservada às consultas externas do hospital.

