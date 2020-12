Covid. Uma campanha televisiva eficaz

Comentários de pessoas que me diziam há poucos dias que não queriam ser vacinadas devido à falta de informação sobre os efeitos secundários das mesmas...

Ontem o dia foi marcado pelo início da vacinação em Portugal e as televisões deram até à exaustão as imagens dos primeiros contemplados com a vacina. Estava a pensar que era um exagero quando começo a ouvir comentários de pessoas insuspeitas dizendo que se os médicos não tinham medo de se sujeitar a uma vacina “tão experimental” que elas também aceitam ser vacinadas. Comentários de pessoas que me diziam há poucos dias que não queriam ser vacinadas devido à falta de informação sobre os efeitos secundários das mesmas... Pelos vistos, as imagens de médicos e outros profissionais de saúde a serem vacinados foi uma excelente divulgação para a causa. Talvez esta reação seja o reflexo das pessoas estarem fartas de viverem com medo e de quererem recuperar a sua vida.

