A perda de cheiro é um dos sintomas mais frequentes nas pessoas que são infetadas com o novo coronavírus. Mas relatos recentes de pessoas com sintomas de longo prazo da doença têm revelado novas alterações nos cheiros, que descrevem como um odor "insuportável" a peixe, ou a queimado, ou mesmo de enxofre.

Um sintoma chamado parosmia, que significa a distorção dos cheiros, está a afetar, especialmente, jovens e profissionais de saúde que tenham sido infetados com o novo coronavírus.

A notícia vem da Sky News, que citou o otorrinolaringologista e cirurgião Nirmal Kumar - um dos primeiros especialistas a identificar a parosmia em doentes Covid-19. O médico definiu este efeito secundário como sendo "muito estranho e único", confessando ter recebido, "só nesta manhã", dois pacientes com parosmia.

"É como se o vírus desse choques ao nosso sistema nervoso, fazendo com que as nossas ligações nervosas não funcionem bem". explicou o professor e médico, que definiu este como sendo um "vírus neurotrópico", passando a explicar a maneira como "tem afinidade com os nervos da cabeça e, em particular, com o nervo que controla o olfato".

"Provavelmente afeta outros nervos também e afeta, pensamos, os neurotransmissores - os mecanismos que enviam mensagens ao cérebro", referiu ainda, acrescentando que "algumas pessoas estão a relatar alucinações, distúrbios do sono e alterações na audição".

Para os pacientes que, meses depois de terem testado negativo à Covid-19, continuam sem recuperar o olfato, têm sido recomendadas "terapias do olfato", ou seja, sessões estimulantes que ajudam a associar os cheiros ditos "corretos" das coisas.