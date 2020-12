A equipa de Jürgen Klopp, que se pôs na frente do marcador logo aos 12 minutos, com um golo de Sadio Mané, acabou por sofrer o golo do empate na segunda parte, marcado por Ajayi, que foi assistido pelo ex-Sporting Matheus. Perto dos 90 minutos, os Reds ainda tentaram um cabeceamento perigoso, mas o resultado ficou mesmo no empate a uma bola.

Fora do jogo ficou o português Diogo Jota, que continua a recuperar de lesão e não foi opção dos locais. Já Krovinovic, médio emprestado pelo Benfica ao WBA, não chegou a sair do banco de suplentes.

A equipa de Anfield não conseguiu alterar o resultado até ao final da partida, e viu assim dois pontos serem perdidos, encontrando-se agora no topo da tabela com 32 pontos, ao passo que o West Bromwich mantém o 19º lugar, à frente só do Sheffield United, de quem têm 9 pontos de vantagem.