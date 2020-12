Cinco pessoas da mesma família foram encontradas mortas na sua casa, situada no estado norte-americano do Arkansas, no dia de Natal.

As vítimas eram duas mulheres e três meninas com idades compreendidas entre os 8 e os 50 anos, de acordo com o xerife Shane Jones numa entrevista ao Magnolia Reporter, sendo que Jones adiantou igualmente que as autoridades foram chamadas quando um dos parentes das vítimas se dirigiu à habitação e encontrou os cadáveres das mesmas.

Embora Jones não tenha identificado especificamente o incidente como um assassinato-suicídio, explicou que foi de natureza “doméstica” e que nenhum suspeito estava foragido, tendo veiculado esta informação ao Arkansas Times, adicionando que as vítimas aparentemente morreram de ferimentos provocados por bala. No entanto, a causa da morte não será confirmada até que as autópsias no laboratório criminal estadual estejam concluídas. Sublinhe-se que o xerife referiu que a investigação "demorará muitos dias" e que mais detalhes serão partilhados assim que forem confirmados.

É de mencionar que os investigadores do gabinete de Jones, do condado de Pope, explicaram que receberam um telefonema pelas 17h15 de sexta-feira, com a indicação de que existia "atividade suspeita" dentro de uma casa na Pine Ridge Road, a aproximadamente 105 quilómetros da cidade de Little Rock.