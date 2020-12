A 12ª edição dos Globe Soccer Awards desenrola-se hoje, com o fantástico arranha-céus Burj Khalifa como pano de fundo, no Dubai. Entre as diferentes categorias, podemos encontrar três nomes lusos: Cristiano Ronaldo está na calha para vencer os prémios de Melhor Jogador do Ano e Melhor Jogador do Século. Já José Mourinho enfrenta Alex Ferguson, Pep Guardiola e Zinedine Zidane na categoria de Melhor Treinador do Século. Jorge Mendes é também um dos candidatos a Empresário do Século, onde também estão nomeados Giovanni Branchini e Mino Raiola.

Os finalistas das diferentes categorias para este prémio são os seguintes:

Jogador do Ano: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Robert Lewandowski;

Clube do Ano: Bayern Munique, Liverpool e Real Madrid;

Treinador do Ano: Gian Piero Gasperini, Hans-Dieter Flick e Jurgen Klopp;

Jogador do século: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah e Ronaldinho;

Clube do século: Al Ahly, Barcelona, Bayern Munique e Real Madrid;

Treinador do século: Alex Ferguson, Pep Guardiola, José Mourinho e Zinedine Zidane;

Empresário do século: Giovanni Branchini, Jorge Mendes e Mino Raiola.