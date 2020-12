Marta Temido esteve presente no hospital São João, no Porto, no momento em que foi administrada a primeira vacina contra o novo coronavírus no país, que a ministra da Saúde diz ter sido "um momento de esperança e agradecimento muito profundo".

"Desde há longos meses que os profissionais de saúde e de outros setores da sociedade vêm colaborando no sentido de garantir melhores cuidados e assistência a quem está infetado ou é suspeito de ter covid-19", começou por dizer Marta Temido, elogiando os esforços de todas as entidades, desde a União Europeia até aos administradores hospitalares, para que a distribuição da vacina acontecesse. "A união é a melhor forma de ultrapassarmos as dificuldades e será a melhor forma de sairmos da pandemia", acrescentou.

Questionada sobre o processo de distribuição da vacina, Marta Temido disse que começarão a ser vacinados profissionais e residentes de lares e estruturas residenciais para idosos ainda em janeiro.