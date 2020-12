O Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ), no Porto, prevê vacinar "mais de 2.000 profissionais" no domingo, dia 27 de dezembro. Segundo o CHUSJ, será uma “operação muito complexa e exigente”, mas já está tudo a postos.

“Será uma operação muito complexa e exigente, que durará cerca de 10 horas [das 10h00 às 20h00], contando com 25 postos de vacinação durante todo o período, englobando uma larga equipa de enfermeiros", segundo anunciou fonte hospital junto da agência Lusa. A ministra da Saúde, Marta Temido, vai estar presente no arranque da vacinação.

O Centro de Ambulatório, onde costumam decorrer consultas externas, foi o espaço escolhido para a operação. De acordo com a mesma fonte, “o Serviço de Sistemas de Informação criou uma solução específica de convocatória, registo e monitorização do processo, que permitirá ter online dados sobre o desenrolar da operação”. No que aos Serviços Farmacêuticos do CHUSJ diz respeito, “funcionarão todo o domingo, preparando as doses a serem administradas, de acordo com o consumo que será realizado em cada posto”.

O processo de vacinação no hospital vai ter o apoio do Serviço de Saúde Ocupacional, em conjunto com a Unidade de Farmacologia Clínica, para esclarecimento de dúvidas, avaliação de eventuais reações adversas.

A equipa da Emergência Intra-Hospitalar está encarregue de identificar eventuais “reações graves” e o Serviço de Imunoalergologia fica com “a abordagem a reações alérgicas”.

Fonte hospital avançou que “até o voluntariado, no apoio de cafés, chás e bolachas, prestará apoio”. O parque de estacionamento do hospital vai ficar aberto a todos os funcionário durante todo o dia, para que estacionem de forma gratuita os carros, “o Serviço de Comunicação tem montado uma abordagem de sensibilização e informação dos colaboradores”.

Membros do Agrupamento de Centros de Saúde Porto Ocidental vão prestar “apoio nos registos eletrónicos das vacinas”, existindo “reforço da segurança interna, desde o local de preparação na farmácia aos locais de administração das vacinas”.

“Numa operação com risco associado, pretende-se que o sistema funcione de forma muito ágil e efetivo, pelo que o plano prevê desde logo medidas de contingência em caso de algum dos setores ou áreas tenha constrangimentos, para que o processo não seja suspenso”, explica o CHUSJ, que vai ter ainda “uma célula de crise instalada no conselho de administração, para acompanhar 'online' toda a operação”.