O Governo lançou este sábado uma plataforma dedicada à administração da vacina contra a covid-19, uma iniciativa feita em conjunto com a task-force do plano de vacinação, a Direção-Geral da Saúde e os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. O objetivo da página de Internet é informar os cidadãos sobre o processo de vacinação, que começa já este domingo.

Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro informa que a página vai esclarecer “toda informação sobre a vacinação contra a Covid-19 através de uma linguagem simples e clara, respondendo às principais questões que têm vindo a ser levantadas desde o anúncio da chegada da vacina ao nosso país – por exemplo: ‘a vacina é eficaz?’; ‘a vacina é segura?’; ‘quais os diferentes tipos de vacina que serão administradas em Portugal’; ‘quais os grupos prioritários?’”

O site disponibiliza uma ferramenta onde é possível preencher uma simulação e ficar a saber quando vai ser chamado pelo Serviço Nacional de Saúde para ser vacinado. Na área FAQ’s pode encontrar informações relativas aos efeitos secundários da vacina ou o que fazer depois de ser vacinado. A página disponibiliza ainda o plano de vacinação e contactos e linhas de apoio para quem quiser saber mais sobre todo o processo.